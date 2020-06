Horóscopo de El Niño Prodigio 2 de junio de 2020

Estas son las predicciones de El Niño Prodigio para los 12 signos del Zodiaco

03/21 – 04/19

Estarás muy ocupado en tus tareas laborales y no tendrás tiempo para dedicarle a los asuntos amorosos. Si tienes pareja, entonces es posible que tu amorcito se sienta un poco apartado, si estás soltero, entonces tendrás la tranquilidad de estar concentrado en lo que te importa.

04/20 – 05/20

Deberás dedicarte a tus seres queridos, porque ellos están sintiendo que ya no los tienes en cuenta como antes. Hay muchas responsabilidades que dependen de ti, no lo olvides. Te sentirás mejor cuando te hagas cargo de todo.

05/21 – 06/20

Hoy podrías tener conflictos con hermanos, pareja o seres queridos, así que tendrás que pensar muy bien antes de hablar y controlar tus impulsos. Es importante que recuerdes lo importante que es no herir a quien amas. Tú eres inteligente, podrás hacerlo.

6/21 – 7/20

Vas a emplear tu energía mental para buscar la solución a esos problemas que tienes. Más adelante continuarás con los otros asuntos que tienes pendiente. Será importante para ti lograr una estabilidad económica para luego hacerle frente a todo lo demás.

07/21 – 08/21

Te preguntarás qué te ha hecho cambiar un poco tu personalidad porque sentirás que ya no eres el mismo de antes. Has vivido algunas situaciones que han dejado algunas heridas que aún no terminan de sanar. Pero estarás dispuesto a ser mejor.

08/22 – 09/22

Ahora sentirás atracción por temas relacionados con la metafísica y te dedicarás a conversar con gente que entiende del tema, o a leer libros relacionados con esto. Puedes estar tranquilo, porque toda esa investigación te llevará por muy buen camino. Ya lo verás.

09/23 – 10/22

Se avecinan movimientos en tu vida y vivirás cambios que tú mismo provocarás, pero debes evaluar atentamente los amigos y colaboradores que estarán a tu lado. Hay alguien que envidia tus buenas capacidades y podría estropear tus avances logrados hasta ahora.

10/23 – 11/22

Asuntos que tienen que ver con tu profesión serán los temas que te mantendrán ocupado durante esta jornada. La moderación, el equilibrio, y una buena dosis de paciencia serán cualidades que deberías desarrollar para alcanzar tus metas tan ansiadas.

11/23 – 12/20

Hace tiempo estás pensando en iniciar una actividad, o en cambiar el lugar de trabajo y ahora podrás ver realizados tus sueños, gracias al apoyo de un ser querido. Te recomiendo que no te duermas en los laureles, si buscas oportunidades, entonces se producirán los cambios.

12/21 – 01/19

Hoy recibirás una llamada interesante que podría ponerte entre la espada y la pared para tomar una decisión entre tu vida personal o tu futuro profesional. Tendrás que ser muy inteligente y analizar los pro y contra de cada escenario posible.

01/20 – 02/18

Si estás en pareja, este es un buen momento para agradecerle porque si no estuvieras con esa persona, no habrías logrado todo lo que has conseguido. Si estás soltero, entonces piensa en ese ángel guardián que ha estado a tu lado, todo el tiempo. Sé agradecido.

02/19 – 03/20

Ahora podrás iniciar nuevos proyectos, especialmente, si tienen que ver con algo relacionado con investigación. Este será un buen momento para ordenar tus pensamientos y descubrir cuáles son los primeros pasos que tienes que dar.

