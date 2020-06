Jon Jones: El peleador de UFC que sale a las calles a detener a los vándalos durante las manifestaciones

Las manifestaciones del fin de semana por el asesinato de George Floyd, no solamente trajeron consignas en contra de la violencia racial, sino también casos de vandalismo y saqueos, algo que a Jon Jones, estrella de UFC, tratará de evitar.

El lunes por la noche, Jones salió a las calles de Albuquerque, Nuevo México y junto con un grupo de policías monitoreó las manifestaciones para que se desarrollaran de manera pacífica, posteriormente subió una foto a sus redes sociales y se pronunció al respecto.

So proud of the city of Albuquerque tonight, the night is still young but as of now the looting is almost nonexistent. The peaceful protest was beautiful #NewMexicopride pic.twitter.com/fNAJqFqPPt

— Jon Bones Jones (@JonnyBones) June 2, 2020