Los negocios se unen al llamado a respetar las vidas de la minoría negra

Grandes y pequeñas, las empresas de EEUU han empezado a sumarse a las manifestaciones que llaman a respetar la vida de los negros en el país.

Bajo el lema Black Lives Matter y contra la violencia policial exhibida una vez más en el caso de George Floyd, empresas como Netflix, General Motors, NIke, Citigroup o AT&T pero también otras más pequeñas y locales como The Sill y organizaciones como Refoundry o BRIC hicieron llegar distintos mensajes de apoyo a los manifestantes.

En mensajes en twitter, declaraciones de sus directivos o mensajes de e mail expresaron su frustración con la situación de esta minoría afectada no solo a lo largo de su historia sino tamboén además y muy duramente por la crisis del coronavirus.

“Estamos indignados por la injusticia racial sistémica y la pérdida de vidas que nos han dejado donde estamos hoy”, se leía en el e-mail de Eliza Blank, presidenta de The Sill, una empresa que vende plantas en Internet. Netflix explicaba en un tuit que mantener el silencio “es cómplice” seguido del lema Black Lives Matter.

To be silent is to be complicit.

Black lives matter.

We have a platform, and we have a duty to our Black members, employees, creators and talent to speak up.

— Netflix (@netflix) May 30, 2020