Luis Fonsi navega junto a su pequeño Rocco para dar un inspirador mensaje a sus seguidores

En estos tiempos de tanta división y desigualdad hay que aprovechar y enseñarle a nuestros hijos, el camino correcto. Que sepan que no importa de donde somos, el color de nuestra piel, nuestra preferencia sexual, o nuestra religión, todos somos iguales. Todos merecemos que nos traten con el mismo respeto. #Equality #WeStandAgainstRacism