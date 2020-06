Alexandria Ocasio-Cortez pide a equipo de la NFL cambiar su nombre para hacer justicia racial

Este martes, miles de personas de todo el mundo se unieron al #BlackoutTuesday y postearon en sus redes sociales un cuadro de color negro, como muestra de apoyo y solidaridad a las protestas contra la violencia racial. Los Washington Redskins también participaron en dicho movimiento, pero esto no le pareció correcto a Alexandria Ocasio-Cortez, quien sugirió al equipo cambiar de nombre.

La Miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos retuiteó el posteo de #BlackoutTuesday de los Washington Redskins y agregó un contundente mensaje:”¿Quieren realmente defender la justicia racial? Cambien su nombre”.

Want to really stand for racial justice? Change your name. https://t.co/XTlIJrfNx4

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) June 2, 2020