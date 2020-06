Anonymous hackea la radio policial de Chicago y hace sonar la canción “F*ck Tha Police”

La conocida organización de hackers, Anonymous, hackeó el sistema de radio del Departamento de Policía de Chicago e hizo sonar el tema F * ck Tha Police, de N.W.A, según informan medios como NME.

El grupo reveló que había regresado a su activismo digital las redes sociales el sábado 30 de mayo, justo a tiempo para protestar por la muerte de George Floyd.

Anonymous recurrió a Twitter para revelar que atacaría a la policía de Minneapolis y Chicago en respuesta a la muerte de Floyd. Un homicidio que ha provocado furiosas protestas en todo el mundo.

We stand in solidarity with the protesters and revolutionaries fighting the US oligarchy, fighting the injustice of a massively corrupt racist system that has continued on for generations. #BlackLivesMatter

“Nos solidarizamos con los manifestantes y revolucionarios que luchan contra la oligarquía estadounidense, luchando contra la injusticia de un sistema racista masivamente corrupto que ha continuado por generaciones. #BlackLivesMatter “, decía el tweet.

El 31 de mayo, el grupo lanzó un video atacando a la policía, en el que un narrador enmascarado condena la reputación del departamento por la brutalidad policial, señalando que la muerte del hombre de 46 años es “simplemente la punta del iceberg”.

If the police can't restrain themselves and are shooting reporters, kicking protesters, punching protesters, and engaging in violence – how can anyone expect the people to restrain themselves?

People are done being brutalized and murdered.

— Anonymous (@YourAnonNews) May 31, 2020