Hombre muere baleado por la policía tras dispararle a otro en calle de Brooklyn

Un hombre armado murió baleado por la policía tras dispararle a otro, anoche en Crown Heights (Brooklyn).

El incidente inicial tuvo lugar alrededor de las 9:26 p.m., cuando llegaron informes de un herido de bala, según el jefe de NYPD, Terence Monahan, quien aclaró que el hecho no tuvo relación con las protestas que se ha escenificado en la ciudad.

Los agentes respondieron en la esquina de Bergen Street y Rochester Avenue, y testigos les dijeron que el sospechoso estaba más arriba en la calle.

Los oficiales lo encontraron armado escondiéndose detrás de un árbol, según Monahan. Le ordenaron que soltara el arma durante más de un minuto, pero se negó y luego los agentes le dispararon.

Monahan dijo que 10 oficiales dispararon contra el sospechoso no identificado, que fue declarado muerto en la escena.

Se recuperó una pistola en el lugar y la víctima del tiroteo original fue llevada a un hospital local en condición estable, reportó Pix11.

Watch as @nypdchiefofdept provides details of tonight’s police involved shooting. After officers responded to a 9-1-1 call for a shot spotter activation in Brooklyn they encountered an armed suspect who had reportedly just shot another male. pic.twitter.com/kFfMCe4cNy

— NYPD NEWS (@NYPDnews) June 3, 2020