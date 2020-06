La mitad de los peleadores de MMA han fumado marihuana a lo largo de su carrera

Casi la mitad de los peleadores de artes marciales mixtas (MMA) han fumado marihuana con fines de recuperación o recreativos, reveló una encuesta reciente.

Una encuesta de 170 combatientes realizada por The Athletic descubrió que el 49.5% de ellos había usado marihuana con fines de recuperación o recreación durante su carrera.

Y otro 4.6% ha usado cannabis en el pasado, pero ya no lo hace, mientras que el 76.5% de los combatientes también admitió que ha usado cannabidiol (CBD).

El vicepresidente senior de salud y rendimiento del UFC, Jeff Novitzky, admitió que las estadísticas no le sorprenden.

“Creo que eso suena bastante preciso. Nunca he encuestado nuestra lista, todo es anecdótico, pero he tenido muchas, muchas, muchas discusiones. Probablemente sea el tema número 1 de las preguntas que me hacen los combatientes”, dijo Novitzky.