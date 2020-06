La MTA pide ayuda de Alcaldía para poder restablecer el servicio completo del Subway en la Fase 1

La agencia asegura que necesitará personal adicional para hacer cumplir las normas de distanciamiento social

Cuando la ciudad de Nueva York inicie el próximo lunes 8 de junio la Fase 1 de la reapertura económica, se estima que entre unos 200,000 y 400,000 trabajadores empiecen a movilizarse, y muchos de ellos usarán el transporte público. Y para poder restablecer el servicio completo regular del Subway a partir de ese día, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) presentó una lista de peticiones clave a la Ciudad, con el fin de lograr mantener la salud y seguridad de los pasajeros ante el coronavirus.

En una carta pública enviada al alcalde Bill de Blasio y a su comisionada de Transporte Polly Trottenberg, las máximas autoridades de la MTA, el presidente de la agencia Pat Foye, y la presidenta interina del New York City Transit Sarah Feinberg, destacaron la necesidad de contar con personal extra para poder hacer cumplir las normas de distanciamiento social.

“La gran mayoría de nuestra fuerza laboral, por supuesto, estará operando y manteniendo el sistema para que funcione. Y por ello la MTA ha solicitado que la Ciudad proporcione 3,000 voluntarios para apoyar este esfuerzo enfocado en los clientes”, indicaron en la carta, en la que agregan que dado “nuestro interés compartido en distribuir desinfectante para manos a cualquier usuario que lo desee, y una máscara para cualquier usuario que la requiera, necesitaremos personal adicional significativo”.

La presidenta de NYC Transit ya había indicado que la idea es usar ese personal adicional durante el horario 5 a.m. a 8 p.m., durante la primera semana de la Fase 1, y luego enfocar su uso sobre todo durante las ‘horas pico’ de la mañana y la tarde en las semanas siguientes. Además, destacaron que continuará ininterrumpidamente el proceso de limpieza y desinfección durante las noches de todo el sistema.

Una de las grandes interrogantes es cómo se garantizará que los usuarios cumplan con las normas del distanciamiento social, para lo cual la MTA espera, además de usar a su propia Policía de Transporte (MTA PD), contar con la colaboración de los oficiales del NYPD. Sin embargo, dejaron claro que no están de acuerdo con los arrestos de usuarios que violen las normas ni tampoco la imposición de multas: “La MTA no respalda el arresto de aquellos que no usan máscaras, y no creemos que se deban escribir citaciones o multas. Reconocemos que el NYPD enfrenta desafíos significativos en este momento, pero queremos dejar claro que la aplicación en todo el sistema será de importancia crítica”.

Y ante las estimaciones de la Alcaldía de que podrían ser cientos de miles los que retornen al trabajo desde el lunes, la MTA solicitó a los empleadores que cambien los horarios de sus trabajadores, paras así tener ‘olas de viajes’ escalonadas de esa masa laboral que buscará usar el transporte público, para poderse dar abasto en prestarle asistencia.

“Nos gustaría poder suministrar máscaras a cualquier persona que tal vez no tengan una máscara o una cubierta facial al ingresar al sistema. El Estado se comprometió a proporcionar 1 millón de máscaras. Para poder llevar a cabo este importante esfuerzo, también estamos solicitando a la Ciudad que contribuya con 1 millón más de máscaras para su distribución a los clientes”, indicaron Foye y Feinberg.

Ambos funcionarios recalcaron que la agencia necesitará de esta ayuda de la Alcaldía y el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), para poder cumplir algunos de los elementos cruciales a la hora del uso del transporte y permitir que que la Fase 1 sea exitosa.

Medidas de la MTA en la Fase 1: