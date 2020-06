ACLU demanda a la ciudad Los Ángeles por imponer toques de queda

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda contra los toques de queda ordenados en la ciudad de Los Ángeles y otras áreas del sur de California argumentando que la medida viola la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

La querella presentada a nombre la organización Black Lives Matter Los Ángeles (BLM-LA), periodistas y manifestantes, alega que los toques de queda están deteniendo de forma ilegal las protestas generadas por la muerte de George Floyd.

“Están tratando de suprimir nuestra capacidad de movilizar completamente y centrar toda la atención en el verdadero tema de preocupación en las protestas: la violencia policial contra los negros“, afirmó en un comunicado Melina Abdullah, cofundadora de BLM-LA.

“The City & County of Los Angeles are attempting to use these curfews to suppress @BLMLA 's right to protest,” said @DocMellyMel . https://t.co/e0VXYvRrml

#BREAKING : We are suing @LACity @CountyofLA & @SBcitygov for imposing draconian curfews that violate First Amendment rights.

Según ACLU los toques de queda también han prohibido otras actividades, incluidas las compras de alimentos, actividades recreativas, visitas a seres queridos y, en algunos casos, incluso la búsqueda de tratamiento médico.

Una de las demandantes es la estudiante Kimberly Beltrán Villalobos, quién fue multada dos veces por infringir el toque de queda en una zona no incorporada del condado de Los Ángeles.

Relacionado: LAPD arresta a manifestantes por la muerte de George Floyd ante la residencia de Garcetti

La primera multa la recibió el sábado 30 de mayo, primer día que se declaró el toque de queda en Los Ángeles. Tras participar en una protesta pacífica, la joven trataba de regresar a casa después de las 8 de la noche cuando fue arrestada. La segunda multa que recibió la madrugada del 2 de junio cuando estaba moviendo su automóvil cerca de su casa para evitar una multa de estacionamiento.

“Estos toques de queda inconstitucionales han suprimido una gran cantidad de importantes actividades de protesta política e interrumpieron la vida de más de diez millones de personas“, aseguró Ahilan Arulanantham, abogado principal de la ACLU SoCal.

So honored to represent #BLMLA and their leader @DocMellyMel & others standing up for racial justice, and against repressive curfews, in LA County, LA City, and City of San Bernardino. So proud of my @ACLU_SoCal colleagues incl. @PeterBibring @Adrienna_W @andreskwon @mg718 @ACLU pic.twitter.com/gn5xW9PiiF

— Ahilan Arulanantham (@ahilan_toolong) June 4, 2020