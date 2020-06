Asaltan a jugadoras del América, Viviana Michel y Susana Abundiz, en una gasolinera

View this post on Instagram

VICTIMAS DE LA DELINCUENCIA . . Las jugadoras del América, Susana Abundiz y Vivian Míchel, denunciaron que fueron victimas de la delincuencia en México, pues en la carretera Atlacomulco-Toluca, unos sujetos rompieron los cristales del carro en el que iban cuando ellas pararon en una gasolinera. Abundiz señaló que les robaron todo lo que traían. . . #america #americafemenil