Boxeador altruista: El lado más humano de Floyd Mayweather que él no quiere que conozcas

A “Money” no le gusta difundir sus obras de caridad

Todos los fanáticos del boxeo conocemos al Floyd Mayweather exitoso arriba y abajo del ring, al arrogante y al ostentoso, pero poco se sabe del Floyd que ayuda a sus semejantes.

Esta faceta es algo que no le gusta publicar ni hacer evidente, pero existe, el caso más reciente fue pagar los funerales de George Floyd, quien murió tras un grave caso de abuso policial; aunque esta vez su apoyo tuvo mucha cobertura mediática.

La noticia trascendió hace unos días, cuando “Money” se enteró que George Floyd creció con Anzel Jennings, CEO del sello musical TMT, propiedad de Mayweather y decidió pagarle 4 funerales, porque “siente en su corazón que eso es lo correcto”, según declaró uno de sus voceros.

Floyd Mayweather Offers To Pay For George Floyd's Funerals https://t.co/BaS99yZZIo — TMZ (@TMZ) June 1, 2020

Pero esta no es la única vez que ha hecho algo similar, ya que anteriormente también pagó el funeral de Genaro “Chicanito” Hernández, un boxeador al que venció en 1998 en la última pelea del mexicoamericano; esta victoria le dio a “Money” su primer campeonato mundial.

#OTD 🥊 3 octubre 1998- El estadounidense Floyd Mayweather Jr. ganó su primera correa mundial al derrotar al púgil de sangre mexicana Genaro "Chicanito" Hernández en el Hotel Las Vegas Hilton de Las Vegas. 📸 Vía https://t.co/xIfyb6p7Va pic.twitter.com/yhJv3qrOk6 — #APuñoLimpio (@apunolimpiopr) October 3, 2019

Cuando el estadounidense se enteró que Hernández había fallecido de cáncer, solicitó a su amigo y co-manager Leonard Ellerbe, que se pusiera en contacto con el hermano y entrenador del “Chicanito” para apoyarlo en lo que fuera necesario, aunque le pidió discreción, según The Vegas Review-Journal.

Rudy Hernández, el hermano, contó su versión de lo sucedido para el libro Money: The life and fast times of Floyd Mayweather:

“Recibí una llamada de su asesor Leonard Ellerbe, quien me dijo que Floyd quería pagar el funeral y dijo que después de todo lo que el boxeo había hecho por él era lo menos que él podía hacer, y aceptamos la ayuda. Floyd no quería que nadie lo supiera, ¡pero yo me encargué de decírselo a todo el mundo! Se lo dije a algunos miembros de la prensa… Siempre se habla de las cosas negativas de Floyd, pero rara vez alguien se entera de las cosas positivas”, se puede leer en el libro.

Pero no fue lo único, desde antes ya se había ofrecido a pagar los gastos del tratamiento contra el cáncer: “Floyd no vino al funeral, pero se encargó de todo, y creo que la parte más importante es que respetaba a mi hermano, y mi hermano lo respetaba a él, y siempre que se topaba con mi hermano le demostraba un cariño del que nadie realmente tenía conocimiento. Cuando mi hermano estaba luchando contra el cáncer, Floyd lo vio en una pelea y le dijo: ‘Aquí está mi número de teléfono, si hay algo que yo pueda hacer por ti, llámame. Dinero, doctores, lo que necesites, yo estaré ahí para ayudarte’, creo que tenía algo más que respeto por mi hermano, le tenía cariño”, se menciona en el libro, aunque esa oferta no la tomaron, ya que el promotor Bob Arum era quien se estaba encargando de los gastos del tratamiento.

Hace años, sin hacer alarde, Mayweather Jr. pagó los servicios funerarios del Chicanito Hernández. Esta vez se supo que también pagó el de George Floyd, pero no es su estilo, la verdad. Su personaje público es arrogante, pero hay evidencias de que el bato, en lo privado, es chilo — Autor de DETECTIVE MALASUERTE (Océano, 2019) (@HilarioPenia) June 3, 2020

Cuando esta noticia se supo, Ellerbe reveló que no era la primera vez que Floyd hacía una acción de este tipo, ya que siempre que la gente se acercaba a pedirle ayuda, la respuesta era afirmativa.

Otra persona que confirmó este lado noble del pugilista fue Ashley Theophane, un boxeador inglés que peleó durante 8 años para Mayweather Promotions, él relató que desde que conoció a “Money”, éste lo ayudó y que no fue al único.

“Me dijo: ‘Quiero ayudarte, quiero conseguirte algunas peleas importantes’. Y eso es lo que hizo, y lo ha hecho con muchos boxeadores, los ayuda”, explicó y prosiguió:

“Me compró un auto para moverme en Las Vegas. Él hace mucho por organizaciones benéficas, sus amigos y su familia, pero simplemente no le gusta publicarlo. Hace lo que hace, ha habido tipos que no pueden pagar el alquiler, y cuando Floyd se entera va y se los paga o les da a las personas un lugar donde vivir”, explicó el púgil inglés.

Mayweather le ha regalado un Chrysler 300 a Ashley Theophane porque Theophane ha ganado 5 combates seguidos (via TMZ) pic.twitter.com/d6flKOyYke — JuliusJulianis (@julianisjulius) July 25, 2015

Seguramente hay más historias similares que no son conocidas debido al hermetismo con el que el exboxeador maneja este lado de su vida, pero las que conocemos nos indican que detrás del hombre duro y presumido que parece ser “Money”, hay un corazón noble.