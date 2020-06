Cuáles son las mejores y peores bebidas para los diabéticos

La alimentación en las personas que padecen diabetes resulta clave en el control de la enfermedad, las bebidas también forman parte importante en este tema. Conoce las mejores opciones que brindan hidratación y no elevan los niveles de glucosa en sangre

Cuando hablamos de diabetes uno de los aspectos más fundamentales para mantener la condición bajo control radica en la alimentación, seguido por la actividad física y en muchos casos la medicación con insulina. Tomando en cuenta que hoy en día la diabetes es una de las enfermedades crónicas más peligrosas y recurrentes en la sociedad a nivel mundial, han surgido todo tipo de recomendaciones y tendencias a modo de prevención y control.

Estamos muy acostumbrados a interactuar con todo tipo de recomendaciones en torno a la alimentación diabética, la lista de ingredientes con propiedades medicinales es larga y es verdad que suelen ser un gran complemento natural en el control de la enfermedad. Sin embargo estamos poco familiarizados con las bebidas óptimas para el consumo diabético y la realidad es que también resultan de gran relevancia.

Esto no quiere decir que se tengan que beber bebidas especiales para dicha condición, sin embargo varias de las que están disponibles comercialmente no son adecuadas. Esto se debe a que son productos procesados que contienen altas cantidades de azúcares o carbohidratos los cuales son considerados como los principales responsables de alterar la glucemia.

Las bebidas más recomendadas:

En cualquier persona conservar los óptimos niveles de hidratación es igual de importante y de hecho según datos liberados por la Organización Mundial de la Salud los requerimientos en una persona adulta son entre 1.5 y 2 litros al día. Teniendo en cuenta 1 litro de agua por cada 35 kilos de peso corporal. Cuando hablamos sobre las bebidas recomendadas para la población diabética únicamente existe una regla: su composición no debe de modificar los niveles de glucosa en la sangre, conoce las opciones más populares.

1. Agua

El agua natural es una de las bebidas más saludables e indispensables en la dieta, de hecho es la mejor opción para mantenernos realmente hidratados y la bebida perfecta para consumir a lo largo del día. Gracias al agua el organismo puede realizar importantes funciones entre las que se destaca el transporte de nutrientes, la correcta digestión y eliminación de desechos y en general el funcionamiento de órganos y músculos. Es nula en calorías, por ende no tiene ningún efecto en los niveles de azúcar en sangre y es el aliado perfecto para eliminar toxinas y combatir la retención de líquidos.

2. Agua con gas

El agua con gas o mineral resulta una maravillosa opción para darle un giro al consumo de agua natural y es un buen aliado para sustituir el consumo de refrescos (aunque sea versiones light, siempre será mejor el agua mineral). Tiene la peculiaridad de brindar un toque refrescante, al no contener carbohidratos no eleva la glucosa en sangre y va bien con cítricos y otras frutas. Es rica en minerales y sodio por lo que es recomendable no excederse en su consumo.

3. Infusiones y café

Las infusiones de plantas medicinales y el café son bebidas perfectas para la alimentación diabética, es importante prepararlas al momento (para obtener todos sus antioxidantes) y evitar cualquier endulzante o lácteo en su elaboración. Se destacan por sus propiedades medicinales y es por ello que son un gran aliado para combatir todo tipo de dolencias dependiendo las propiedades de cada variante pueden tener grandes beneficios digestivos, relajantes, ansiolíticos, calmantes y más.

Las bebidas que es mejor evitar:

En esta categoría se encuentran todas las bebidas comerciales que se destaquen por su alto contenido en azúcares, conservadores, aditivos, saborizantes, el uso de cremas y lácteos enteros. Entre las más populares de la lista se encuentran:

Jugos y néctares.

Batidos y yogurt de fruta, normalmente se destacan por su alto contenido en grasas y azúcares.

normalmente se destacan por su alto contenido en grasas y azúcares. Los refrescos azucarados , en alguna ocasión especial podrán tomar una lata de las versiones light pero no como bebida hidratante.

, en alguna ocasión especial podrán tomar pero no como bebida hidratante. Cafés de sabores , se destacan por el uso de cremas y lácteos.

, se destacan por el uso de cremas y lácteos. Bebidas alcohólicas, en general son uno de los aspectos más importantes a vigilar en la dieta diabética esto se debe a que tienen un potente efecto hipoglucemiante.

Recuerda que las bebidas industriales aportan calorías, azúcares y no son la correcta forma de hidratar al organismo. Opta por líquidos naturales y sin azúcar, en complemento con una alimentación balanceada, serán un gran aliado que también ofrece extraordinarios beneficios medicinales.