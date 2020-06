Esposa de futbolista brasileño recibió amenazas por casarse con un ‘hombre negro’

View this post on Instagram

Vou falar agora sobre um assunto provavelmente muito dolorido no momento. Meu coração dói por causa do que está acontecendo no mundo. Agradeço aos meus pais pela minha educação e pela minha visão ao mundo. Eu nunca separei as pessoas pela cor da pele, pela cor do cabelo ou pelo status. Para mim, somos todos iguais. Todos têm o mesmo final. Metade da minha família é negra. E eu amo todos eles muito. Eu tinha medo de que eles não me aceitassem, porque sou "russa" e tenho uma mentalidade diferente e toda a minha vida é muito diferente. No começo, quando eu ia ao futebol no Brasil, as pessoas tiveram a coragem de gritar para mim “olha, o russa está chegando, hahaha”. Todos os dias, durante muito tempo, recebo mensagens onde me desejam morte, doença para meus pais, prometem me encontrar, me bater e muitas outras coisas terríveis, porque sou casada com um homem negro. Tenho sorte pois tenho nervos de aço e parei de prestar atenção. Uma pergunta: por que tanta crueldade nas pessoas? Afinal, amor, amizade, não conhece cor. Se o inferno e o paraíso existem, então o inferno está aqui na Terra. Eu desejo, sonho que todos nós nos tornemos mais gentis, mais sábios, porque o futuro depende de nós. Eu amo vocês, meus neguinhos, e sempre estarei ao lado de vocês! 🙌🏿❤️