Joven muere al colocar explosivo en un ATM durante protestas en Filadelfia

Un joven de 24 años murió cuando estalló al menos uno de los explosivos que estaba colocando en un cajero automático en Kensington, Filadelfia, el martes, en medio de disturbios y saqueos masivos, de acuerdo a los reportes locales.

El sujeto no identificado murió en el estallido del cajero automático ubicado en las afueras del restaurante “Sidekicks Sports Bar”, en la cuadra 2200 de la calle North 2nd, justo al oeste de Norris Square Park, alrededor de las 6:15 a.m. del 2 de junio.

Según reportó The Epoch Times, el artefacto explosivo al parecer detonó y la víctima fue arrojada al suelo, sufriendo graves lesiones.

Sufrió traumatismos en la parte superior del cuerpo y fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Temple, donde más tarde se le declaró muerto.

La policía dijo que aunque el cajero automático fue gravemente dañado por la explosión, su caja fuerte permaneció intacta. Se recuperaron explosivos activos en el lugar de los hechos.

Otros cajeros automáticos también fueron atacados con artefactos explosivos en toda la ciudad y vaciados de dinero, principalmente en tiendas de autoservicio, gasolineras y aceras.

Según CBS News, alrededor de 30 cajeros automáticos fueron dañados y una cantidad no revelada de dinero fue robada de ellos cuando Filadelfia entraba en su tercera noche de protestas después de la muerte de George Floyd.

DEADLY ATM EXPLOSION: Police in Pennsylvania say a 24-year-old man was killed as he tried to blow up the ATM. https://t.co/RKmSukViDs

— FOX 13 Tampa Bay (@FOX13News) June 2, 2020