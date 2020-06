Lali es una bomba ardiente en el vídeo de su canción “Lo que Tengo Yo”

La belleza argentina le ha subido a muchos la temperatura con este atrevido vídeo musical

Lali Espósito celebra el éxito de su último sencillo “Lo que Tengo Yo”, una composición de Camilo con Mau y Ricky. Desde su aislamiento en Argentina, la cantante confiesa qué tiene su novio que la enamora y qué falta en su relación para que se casen.

“Lo que Tengo Yo”… ¿Y lo que tiene él? ¿Qué tiene él que te enamora?

Lo que él tiene, que sería mi novio, es mucha fuerza, es muy emprendedor, cosa que a mí me gusta mucho, tiene mucho sex appeal y tiene ¡una carita! ¡jajaja!

Van bien, ya llevan más de tres años de relación, ¿Qué falta para dar el paso de casarse?

Es que no me quiero casar. La verdad es que no me falta nada en mi relación para que me case, siempre hacemos la broma de casarnos algún día, pero no es algo que soñemos, pero si tuviera que imaginar, si no fuera que no tengo tantas ganas de casarme como a lo mejor otras mujeres y otros muchachos, creo que nos falta asentarnos un poco más. Viajamos mucho los dos, que no sería un problema para casarse, pero en nuestro caso a lo mejor pasar más tiempo en la casa, en el mismo lugar”.

“Lo que Tengo Yo” la compuso Camilo, ¿no?

Sí, esta canción la trabajé junto a Camilo, Mau y Ricky y Tainy, que es un súper productor. Lo cierto es que con Mau y Ricky tenemos una relación como de familia, a estas alturas somos como hermanos. Con Camilo tengo una relación de a poco, nos vamos conociendo, nos hemos cruzado todo el último año, estuvimos muchas veces en estudios, más allá de esta canción de la que él es compositor y con Tainy no me había juntado antes de esta canción que le terminó de dar el sonido que quería”.