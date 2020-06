Murió el actor mexicano Héctor Ortega, a los 81 años

View this post on Instagram

Lamentamos mucho la pérdida de nuestro querido Héctor Ortega (Darvelio) Siempre estarás en nuestros corazones Hector Siempre serás nuestro Alegrije mayor Gracias por crecer junto a miles❤️ #AlegrijesyRebujos #HectorOrtega #DonDarvelio