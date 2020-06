“No los respetamos”: Luis ‘Matador’ Hernández confesó por qué Estados Unidos eliminó a México del Mundial de 2002

El delantero vivió el doloroso episodio en Corea-Japón

Uno de los episodios más dolorosos para la Selección Mexicana en las Copas del Mundo fue la eliminación en los octavos de final de Corea Japón 2002 en la que cayeron ante su rival histórico, Estados Unidos.

A 20 años de esa fuerte sacudida, elexdelantero del Tricolor, Luis ‘Matador’ Hernández, reveló lo que ocurrió aquel día en Jeonju, Corea del Sur, y apuntó que merecían perder.

“Entramos con una soberbia todos los jugadores. Entramos desde el portero hasta el entrenador, sin respetar a Estados Unidos. Sin respetar a una selección que hizo los méritos para llegar a donde nosotros también llegamos. Si hubiéramos jugado como contra Italia, otro gallo hubiera cantado, pero llegamos muy soberbios a ese partido contra EEUU. Merecimos perder”, comentó el exfutbolista en el programa “Ahora o nunca” de ESPN.

‘El Matador’ también tuvo palabras respecto a la polémica de Juan Carlos Osorio, quien culpó a los jugadores mexicanos de no estar preparados para enfrentar a Brasil en Rusia 2018 por lo que fueron eliminados en octavos de final.

“La labor de un entrenador es el poder de convencimiento… y no lo tuvo. No tenían nivel varios jugadores, realmente sí, no tenían nivel. De hecho, yo estuve en ese partido, no compitió México como debió haber competido. Pero estaban en un mismo barco y de igual forma, algunos jugadores pueden decir lo contrario del técnico Osorio. Puede que tenga una buena parte de razón, pero también la ropa sucia se lava en casa”, aseguró Luis Hernández.

De igual manera, habló del constante rechazo de Carlos Vela para acudir a la Selección Mexicana y dijo que no podrá ser un ídolo del Tri.

“El ir a selección siempre es un orgullo y cometió, al menos para mí, un error en haber negado a la selección que siempre lo va a marcar. Para mí es un gran jugador, de gran calidad pero que juega a lo suyo, juega a estar bien. Se necesita más cosas, más argumentos para hacerte ser nombrado como un ídolo del futbol mexicano como lo es Cuauhtémoc, Zague, Carlos Hermosillo, Luis Garcia, Rafa Márquez y Hugo Sánchez”, aseguró Hernández.