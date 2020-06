¿Por qué la mayoría de estadounidenses quiere un segundo cheque de estímulo?

Resultados de encuesta confirman el problema que enfrentan millones de familias en Estados Unidos

La mayoría de los estadounidenses consultados en una reciente encuesta sobre el alcance del cheque de estímulo que distribuye el Gobierno de Estados Unidos indicó que necesitarían más ayuda para paliar los efectos de la crisis económica que ha provocado el coronavirus.

Los resultados del sondeo encomendado por FT-Peterson US Economic Monitor y citados por Newsweek arrojaron que un 75 % de la muestra considera importante un segundo envío de dinero.

En concreto, un 51 % contestó que recibir una nueva ayuda es muy importante, mientras que un 25 % dijo que es algo importante para ellos.

En la posición opuesta se encuentra el 24 % que dijo que no era importante para ellos; un 15 % que dijo que no era tan importante y un 9 % que indicó que no le importaba para nada.

Sobre la pregunta de en qué gastarían un segundo cheque en caso de ser aprobado, un 52 % de los participantes en la muestra manifestó que usarían el dinero para cubrir necesidades básicas como comida, o el pago de rentas o hipotecas.

La indagación fue dirigida por Global Strategy Group y North Star Opinion Research que encuestó a unos 1,000 votantes estadounidenses entre la fechas del 20 al 26 de mayo.