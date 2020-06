Video: Hombre completamente desnudo provocó trifulca en calle de Nueva York

Un video captó a un hombre desnudo atacando a transeúntes que caminaban en El Bronx (NYC) y luego fue arrojado contra el pavimento.

No se sabe cuándo quedó sin ropa. Las imágenes muestran a un joven barbudo no identificado, aparentemente hispano, vestido sólo con un par de medias blancas cruzando East Fordham Road cerca de Morris Avenue a las 3:30 p.m. del lunes.

En un momento el hombre es arrojado al pavimento y otros tres sujetos lo golpean y patean, incluido uno que parece tratar de contenerlo, pero él se levanta y continúa persiguiendo al grupo y peleando, en actitud de boxeador.

Otro hombre estrelló al nudista contra un automóvil, pero él permanece hostil, sin inmutarse, merodeando por la acera cuando termina el video.

Una portavoz de la policía inicialmente le dijo a New York Post que el video era antiguo, pero luego se confirmó que el incidente ocurrió el lunes.

De hecho, el sujeto no llevaba cubierta facial, pero sí las personas con las que peleó, en medio de gritos e insultos.

La policía recibió ese día una llamada al 911 sobre una persona con trastornos emocionales y lo transportó al Hospital St. Barnabas para su evaluación.

If you want to help break up a riot and/or stop the looting, the run NAKED towards the crowd

👏🏼🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/HZ7ACIWuXz

— Oscar (@TejanoOscar) June 3, 2020