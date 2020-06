VIDEO: Único mexicano en la NBA encabeza protesta racial y estrellas de los Warriors marchan con él

Juan Toscano, quien apenas debutó en la Liga en la temporada 2019-20, también tiene orígenes afroamericanos

El basquetbolista de origen mexicano de los Warriors de Golden State, Juan Toscano-Anderson, quizá todavía no se gana un lugar en la titularidad del equipo, pero el movimiento “Black Lives Matter” (Las Vidas Negras Importan) que condena la brutalidad policiaca en contra de la población afroamericana, le ha dado la oportunidad de asumir un rol protagónico en su papel de activista en un club junto a jugadores estelares en la NBA.

A raíz de la muerte del ciudadano afrodescendiente George Floyd a consecuencia de un acto de abuso policial en la ciudad de Minneapolis, habitantes de muchas ciudades de los Estados Unidos se han manifestado en una serie de protestas en contra del racismo y en esta ocasión Oakland encontró otra expresión ante el clima de indignación.

"Spread knowledge. Share the message. Enlighten people. Educate people. It's a long journey, man. It's a marathon, not a sprint."@juanonjuan10 closes out today's Walking in Unity event in Oakland. pic.twitter.com/i310fVkBUt — Golden State Warriors (@warriors) June 3, 2020

En días previos, Toscano-Anderson convocó a la marcha “Caminando en Unidad”, a la que se sumaron sus compañeros de los Warriors Stephen Curry, con su esposa Ayesha, Klay Thompson, Damion Lee y Kevon Looney entre consignas por la muerte de Floyd y otras víctimas de la violencia policiaca, mientras caminaban en las inmediaciones del Lago Merritt.

Apenas en esta temporada, Toscano-Anderson, vio cumplido uno de sus sueños profesionales al debutar en la NBA con el equipo de la ciudad que lo vio crecer como persona e iniciarse como basquetbolista.

.@KlayThompson joins @juanonjuan10 at his Walking in Unity event in Oakland. pic.twitter.com/jzzKluLzoX — Golden State Warriors (@warriors) June 3, 2020

“Antes de jugar para los Warriors de Golden State, yo era un nativo de Oakland. Soy un hombre negro. “Ser mexicano y negro es un lujo, no dejes que nadie te diga lo contrario, comentó al tomar la palabra durante la manifestación. “Difundan el conocimiento, compartan el mensaje. Eduquen a la gente. Es un largo viaje, es un maratón, no una carrera corta, sé que muchos se han sentido derrotados, pero me siento orgulloso de ser negro y mucha gente ama nuestra cultura”, agregó.

