Advierten que el toque de queda en NYC no se levantará y anuncian ley contra brutalidad policial

El alcalde y el gobernador dieron un parte positivo sobre las manifestaciones y aseguraron que a nivel municipal como estatal habrá cambios para que abusos de uniformados no queden impunes

Un parte positivo sobre las manifestaciones contra hechos de brutalidad policial, originadas hace varios días, tras la muerte del afroamericano George Floyd en Minneapolis, a manos de un oficial, fue el que dio este viernes el alcalde Bill de Blasio, tras anunciar que el toque de queda, entre 8:00 pm y 5:00 am, que se instauró esta semana, no se levantará antes del lunes, cuando la ciudad inicie su reapertura.

“Hubo protestas en el día, abrumadoramente en paz y en la noche otras muy pacíficas. Hubo pocos o ningún ataque a propiedades y algunos intentos de violencia (que fueron contrarrestados)”, aseguró De Blasio, advirtiendo que las jornada de manifestaciones del último día no tuvieron nada que ver con los terribles hechos violentos y saqueos del domingo y el lunes en Manhattan, Brooklyn y El Bronx.

“Hay solo unos pocos tratando de ser violentos, pero no vamos a aceptar eso bajo ninguna circunstancia”, advirtió el mandatario, quien dio crédito a las medidas adoptadas por la Ciudad para poner freno a los desmanes. “El toque de queda ha funcionado, ha puesto fin a la destrucción de propiedades y ha restaurado la paz. Gracias a eso puede actuarse más efectivamente si hay amenazas contra la propiedad. Mi plan es continuar hasta el fin de semana. El lunes el toque de queda se termina y empezaremos la fase uno y esperemos que no volvamos a ponerlo”, explicó el Alcalde.

El mandatario local también prometió a quienes reclaman justicia contra el abuso policial, que la Gran Manzana

empezará pronto a ver avances y pidió que las medidas disciplinarias contra uniformados que han cometido abusos y atropellos en estos días se aceleren.

“Tenemos que mostarle a la gente que podemos hacer cambios en la sociedad, no puede ser solo retórica, no puede ser solo palabras, tiene que ver acciones. Veremos cambios en la ciudad y en el NYPD; simplemente el statu quo tiene que cambiar”, dijo el burgomaestre. “La gente sabrá en sus corazones cuando las cosas se hagan bien, sabrá cuando haya más justicia, cuando todo sea más justo, cuando se sientan seguros del crimen, pero que no se sientan irrespetados por lo que son. No estamos allá todavía, pero vamos a llegar. Ese será el trabajo del próximo año y medio de esta administración”.

Sobre las críticas que recibió por el manejo que dio a las protestas el fin de semana, que incluso levantaron voces que exigen su renuncia, De Blasio se defendió y dijo que las ignora y seguirá trabajando por la ciudad.

“Yo fui elegido por la gente de la ciudad de manera clara y continuaremos trabajando en nuestra agenda de cambio. Los críticos siempre serán críticos. Ellos no están haciendo el trabajo, yo lo estoy haciendo y vamos a mover la ciudad hacia adelante”, acotó el jefe de la Ciudad, quien sobre arrestos que han cometido uniformados contra trabajadores esenciales, exentos del toque de queda, dijo que son injustificados.

“Cada noche vemos, ciertamente varias situaciones que plantean preguntas reales. Instancias individuales en las que nuestros oficiales han tomado medidas que plantean una preocupación válida. En todos y cada uno de los casos, debe haber una investigación completa, y donde se justifique la disciplina, es necesario ser rápido”, dijo el alcalde. “La gran mayoría de los oficiales hacen su trabajo, lo hacen bien. Pero cuando alguien hace algo mal, como en toda nuestra sociedad, debe haber consecuencias”.

El gobernador Andrew Cuomo, por su parte, apoyó la decisión de De Blasio de mantener el toque de queda ya que dijo que ha funcionado, y se refirió al ataque del que fue víctima el jueves un hombre de 75 años en Buffalo cuando udos policías lo empujaron y terminó sangramdo en el piso y hospitalizado.

“Eso perturba el sentido básico de decencia y humanidad. Es fundamentalmente ofensivo y aterrador … ¿Quiénes somos? ¿Cómo llegamos a este lugar?”, dijo Cuomo, quien aplaudió que el alcalde de esa localidad los suspendió de inmediato.

El político agregó que la próxima semana espera que la Legislatura apruebe una agenda de reformas que presentó llamada, “di su nombre”. La nueva ley exigiríá que haya transparencia con los registros disciplinarios de la policía, prohibiría los estrangulamientos, al igual que hacer llamadas al 911 falsas basadas en crímenes de odio racial y dejaría que las investigaciones de asesinatos por parte de policías fueran manejadas de manera independiente por el Fiscal General del estado.

“(La agenda) proviene de la larga lista de nombres de personas que hemos visto que han sido abusadas por agentes de policía, por el sistema de justicia penal”, dijo el gobernador. “Y el Señor Floyd es solo el apellido en una lista muy larga”.