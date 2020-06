Bebé hispana cumple 6 meses desaparecida tras el homicidio de su madre

Se cumplieron seis meses de la desaparición de la bebé Vanessa Morales, vista por última vez el 29 de noviembre en la casa de su madre en Connecticut.

El 2 de diciembre su madre, Christine Holloway (43), fue encontrada muerta por la policía durante un chequeo de bienestar.

Al día siguiente se emitió una alerta sobre la desaparición de la niña, quien entonces tenía sólo 15 meses de edad, recordó Fox News.

La madre murió de un trauma de fuerza contundente, en lo que se sospecha fue un homicidio doméstico. El padre de la niña, José Morales, fue detenido y acusado de la muerte de Holloway, pero aún no se sabe el paradero de la bebé.

After six months, experts say there’s still hope of finding missing Ansonia toddler Vanessa Morales https://t.co/4PI2J4Kwsn

— Connecticut Post (@connpost) June 1, 2020