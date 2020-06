El festival de cine Corto Circuito se traslada a cada hogar

Dada la situación actual, Corto Circuito Latino Shortfest de Nueva York y el Instituto Cervantes de Nueva York celebrarán el Minifestival Virtual de Cortometrajes de Primavera con películas procedentes de España, América Latina y Latinos en los Estados Unidos.

Cada programa traerá historias únicas que pueden ser vistas desde el hogar. Para acceder al teatro virtual de Corto Circuito, las personas deben registrarse en www.cortocircuito.us, de forma gratuita y con anticipación, para cada programa.Todas las películas en idiomas extranjeros están subtituladas en inglés. Cada programa estará disponible durante 12 horas (12 pm-11: 59 pm).

La selección se compone de películas que usualmente no están disponibles en las plataformas tradicionales y que han participado y / o recibido premios de algunos de los festivales más importantes del mundo.

Corto Circuito se formó para exhibir cortometrajes realizados por cineastas de y sobre América Latina, España y Latinos en Estados Unidos. El festival es único en su misión de promover una comprensión más amplia y profunda de las raíces, la vida y las diversas culturas de las comunidades iberoamericanas y de los inmigrantes latinos.

JUNIO 11, DISPONIBLE DE 12 PM A 11:30 PM

PORQUE ME QUIEREN

Poll Andrium Landazuri | Colombia | Documental | 2019 | 9 min

Poll, quién no se siente ni hombre ni mujer, y quien expresa desde muy temprana edad su lesbianismo abiertamente, reúne a su numerosa familia, habitantes del barrio Siloé en Cali, para hacerles una sencilla y al mismo tiempo profunda pregunta: ¿Por qué me quieren?

THE FOURTH KINGDOM / EL CUARTO REINO

Alex Lora, Adán Aliaga | U.S.A-España | Documental | 2016 | 13 min

El Cuarto Reino es el reino de los plásticos, un centro de redención para inmigrantes y desamparados a las afueras de Nueva York, en donde el sueño americano, el American Dream, todavía esposible… o quizás sólo sea una respuesta medioambiental a la prueba inevitable del fracaso del progreso.

IRMA

Alejo Schettini – Germán Tejeira | Uruguay | Animación | 2017 | 6 min

En una ciudad asediada por el viento y el frío, Irma, una anciana modista que vive en un edificio dónde la calefacción se ha roto tomará la iniciativa de hacer algo por todos sus vecinos.

EL ESCARABAJO AL FINAL DE LA CALLE

Joan Vives | España | Ficción | 2017 | 18 min

Amadeo es una buena persona. Vive en un tranquilo pueblo de Valencia, y desde que murió su mujer, se dedica en cuerpo y alma a cuidar de su suegro inválido, el Sr. Agustín. Debido a esto, pasa bastante desapercibido entre la gente. Un buen día Lolín, la hija de la pescadera tendrá una premonición al decapitar una anguila: a Amadeo le quedan siete días de vida. Este hecho desencadenará una serie de acontecimientos que cambiarán su vida por completo.

LOS ÁNGELES 1991

Zacarias & Macgregor | U.S | Ficción | 2015 | 10 min

Los Ángeles, 1991. Las calles se han convertido en un hervidero de tensión racial y odio a punto de estallar… Hoy es un día importante para Eladio: va a vengar la muerte de su hermano mayor. En pocos minutos se dará cuenta de que no es el único que tiene razones para matar a alguien.