Gobernador Gavin Newsom aboga por cambios estructurales en la actuación de la Policía en California

El estado de California ha tenido protestas durante una semana por la muerte de George Floyd en todo su territorio dejando destrozos y saqueos en diversas ciudades.

A raíz de esto el gobernador, Gavin Newsom, hizo un llamado a trabajar en cambios estructurales que limiten el uso de la fuerza durante manifestaciones públicas y el uso de técnica de contención como la utilizada contra George Floyd.

Protesters have the right to protest peacefully — not be harassed. Not be shot at by rubber bullets or tear gas.

Today I am calling for the creation of a new statewide standard for use of force in protests. Acts of violence against peaceful protestors will not be tolerated.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 5, 2020