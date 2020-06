La actriz de “Smallville” Allison Mack se declara culpable de tráfico de mujeres

"Creí que la intención de Keith Raniere era ayudar a la gente... me equivoqué... sé que puedo ser una mejor persona", dijo la Mack

Allison Mack fue acusada hace más de un año de tráfico de mujeres para la secta NXIVM, hoy la actriz que se dio a conocer gracias a la serie “Smallville” se ha declarado culpable y lo ha confesado todo, según agencias internacionales.

En dicho culto se sabe que la actriz se encargó de manipular a mujeres para que estas se convirtieran en esclavas sexuales de Keith Raniere, un hombre que aseguraba ser un ‘líder espiritual’ de dicha secta sexual, que también se denominaba como secta religiosa.

Según la revista Glamour en la declaración Allison Mack ha pedido disculpas asegurando lo siguiente: “Creí que la intención de Keith Raniere era ayudar a la gente… me equivoqué… sé que puedo ser una mejor persona“.

El próximo 11 de septiembre Mac tiene una nueva audiencia con el juez, y se cree que podría llegar a recibir una condena que podría ser entre 20 a 40 años de prisión.

El caso de Allison Mack es muy controversial no solo por ser una figura pública, sino porque algunas víctimas aseguraron que ésta no solo las trató como esclavas, sino que además las obligó a tener relaciones sexuales con líder de la secta. Además lograron silenciarlas, a muchas, a base de amenazas ya que tanto ella como otros miembros de este grupo tenían no solo datos privados de sus miembros, sino también fotos comprometedoras, además de información bancaria.