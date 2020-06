Trump llama “incompetente” a la alcaldesa de Washington Muriel Bowser por pintar en una calle Black Lives Matter

La alcaldesa de Washington renombró una calle y la Plaza Lafayette como "Black Lives Matter". Trump la criticó también por demandar la retirada de la Guardia Nacional

El presidente Trump criticó públicamente en Twitter a la alcaldesa de Washington, DC Muriel Bowser el viernes, acusándola de ser “incompetente”, a medida que aumentan las tensiones entre ambos.

En una serie de tuits, Trump se refirió a Bowser, después de que la alcaldesa demócrata pintara “Black Lives Matter” en letras enormes en la calle que conduce a la Casa Blanca el viernes temprano y exigió al presidente que retirara a los miles de tropas de la Guardia Nacional desplegadas en la capital de la nación.

It has been a long time coming, but I know. I know—change will come. pic.twitter.com/oBRVbtTruY — Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) June 5, 2020

“La alcaldesa incompetente de Washington, DC, @MayorBowser, cuyo presupuesto está totalmente fuera de control y está constantemente volviendo a nosotros para obtener ‘dádivas’, ahora está luchando con la Guardia Nacional, que la salvó de una gran vergüenza en las últimas noches”, tuiteó Trump.

“¡Si no trata bien a estos hombres y mujeres, entonces traeremos un grupo diferente de hombres y mujeres!”, advirtió el presidente.

…over the last number of nights. If she doesn’t treat these men and women well, then we’ll bring in a different group of men and women! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2020

Bowser, que es afroamericana, se enfrentó con Trump después de que su Administración decidió inundar la región con tropas el fin de semana pasado después de que las protestas pacíficas por la muerte de George Floyd dieron lugar a disturbios, saqueos e incendios provocados.

La demócrata, que asumió el cargo en 2015, se burló del presidente por esconderse “solo” y “temeroso” dentro de la Casa Blanca fuertemente fortificada y dijo que quería que la Guardia Nacional fuera del estado se fuera después de que terminara el toque de queda para los residentes.

I request that @realDonaldTrump withdraw all extraordinary federal law enforcement and military presence from our city. pic.twitter.com/AvaJfQ0mxP — Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) June 5, 2020

La Casa Blanca respondió que la falta de liderazgo de Bowser obligó a Trump a restablecer la ley y el orden en Washington.

En una gran declaración política el viernes por la mañana, Bowser designó la plaza frente a Lafayette Park como Black Lives Matter Plaza y ordenó a los empleados de la ciudad y artistas locales que pintaran “Black Lives Matter” en enormes letras amarillas en la calle que conduce a la Casa Blanca.

“Hubo una disputa esta semana sobre de quién es esta calle”, escribió John Falcicchio, jefe de gabinete de Bowser, en un tuit.