Vuelta de Rodolfo Pizarro a Chivas dependerá de Matías Almeyda

Pizarro fue campeón de Liga MX con Guadalajara en el Clausura 2017

Una de las etapas más gloriosas de las Chivas en los últimos años se remonta al 2017, cuando el club consolidó un plantel con figuras como Rodolfo Pizarro, Alan Pulido, Rodolfo Cota y “Gallito” Vázquez, todos ellos comandados por el argentino Matías Almeyda.

Luego el equipo se disolvió y una de las partidas más dolorosas para los aficionados del chiverío fue la de Pizarro, quien fue a Monterrey y ahora juega en el Miami FC, aunque ha dejado clara su intención de volver al Rebaño y apuntó que todo dependerá de Almeyda.

“Depende si ‘Mati’ va y me lleva. Sí, yo creo que voy a volver a jugar en ese equipo tarde o temprano. Sí, yo creo que voy a regresar algún día”, fueron sus palabras en una entrevista para Fox Sports.

De igual manera, el futbolista mexicano alabó al técnico argentino por su liderazgo y por el buen vestidor que llegó a conjuntar.

“Matías es más que un entrenador, más que el jefe. Era para nosotros un amigo, psicólogo, chef. La verdad, a Matías lo admiro como entrenador pero lo admiro más como persona. Cuando nos hablaba se me ponía la piel chinita porque le crees todo lo que dice, sus palabras te llegan”.

Por su parte, Matías Almeyda lamentó que el equipo que había conformado se diluyera en poco tiempo.

“Se decía que era el peor equipo de la historia y ellos mismos se dieron cuenta que pasaron a ser de los mejores. Qué lástima cortar ese camino que habíamos iniciado, un entrenador se puede cambiar pero los jugadores no. Hay tipos de mentalidades que no son fáciles de juntar, no es fácil que se lleven bien, que se diviertan y ganen, ellos tenían todas esa cualidades pero lamentablemente terminamos por todos lados”, comentó Matías Almeyda.