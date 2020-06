El día en que el Golden State Bridge empezó a cantar

En San Francisco, el emblemático Puente Golden Gate de la ciudad hizo algo que nunca antes había hecho: comenzó a cantar.

Y se está haciendo aún más famoso de lo que ya es, por el extraño fenómeno.

Los ingenieros dicen que se debe al viento que pasa a través de unas barandas recién instaladas.

Los testigos lo describen como angelical y pacífico. Otros dicen que les resulta molesto.

La novedad del puente que canta cuando la brisa es fuerte se ha hecho muy popular en las redes sociales:

In San Francisco, the city's iconic Golden Gate Bridge did something it's never done before.

It started singing.

Engineers say it's because of wind passing through newly installed railings.

Witnesses describe it as angelic and peaceful.

(Sound up)pic.twitter.com/xvfAlAwolB

— Goodable (@Goodable) June 6, 2020