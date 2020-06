El Ruso, el matón que sería la manzana de la discordia entre los Chapitos y el Mayo Zambada

Dicen que un sicario provocó la guerra entre los hijos del Chapo Guzmán y el Mayo Zambada pero la historia es más profunda

Un sicario bajo las órdenes de Ismael “el Mayo” Zambada, conocido como el Ruso, sería la manzana de la discordia entre el mítico capo y los Chapitos, hijos del narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán.

Como te hemos informado, en los últimos meses se han registrado varios ajustes de cuentas dentro del territorio del Cártel de Sinaloa (CDS) pues bandos de sicarios que apoyan al Mayo Zambada y a Ivan Archivaldo Guzmán Salazar alias el Chapito, Jesús Alfredo Guzmán Salazar alias el Alfredillo y Ovidio Guzmán López alias el Ratón o Nuevo Ratón, buscan mostrar su poder, aunque también es cierto que muchas veces lo hacen sin el consentimiento de sus líderes.

Todo habría iniciado durante el juicio del Chapo en Nueva York, donde la familia Zambada testificó en contra del Chapo, mientras que la defensa de Guzmán Loera, hizo todo lo posible por culpar al Mayo de los delitos de los que su cliente era acusado.

Y aunque tras ello, las aguas se calmaron, en octubre de 2019, durante la captura y liberación de Ovidio, el Mayo Zambada se negó en participar en las revueltas que presionaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para que el hijo del Chapo no fuera llevado frente a la justicia, en pocas palabras, no estuvo de acuerdo con que no lo metieran a la cárcel.

Luego en noviembre de 2019, un comando de ocho trocas clonadas (apócrifas) de la Policía de Sinaloa habría irrumpido en la zona de Agua Caliente, al norte de Culiacán, capital de Sinaloa, lugar bajo control del Ruso, uno de los jefes operativos del Mayo Zambada, según informa el sitio de noticias mexicano Ríodoce.

A decir de lo ocurrido, un sicario que rendía cuentas para los Chapitos, identificado como el Nini, reclamó el territorio no sin antes lanzar maldiciones en contra del Mayo Zambada, algo que el Ruso tomó como una grave ofensa que no tenía perdón por lo que pidió que le entregaran al Nini, algo que no ocurrió, por lo que en días posteriores aparecieron muertos de cada bando.

Ante ello, los hijos del Chapo Guzmán exigieron al Mayo que entregara al Ruso, pero él capo se negó a entregarlo.

El orgullo de ambos bandos, provocó una ola de violencia llegó a tal grado que pobladores de Agua Caliente, en la sindicatura de Puche, colocaron barricadas a la entrada del pueblo para protegerse de los criminales.

A solo 6 kilómetros de Culiacán, Sinaloa pobladores de Agua caliente de los monzón construyen trincheras de guerra ante la amenaza de grupos armados.

No hay gobierno y la delincuencia empoderada. Dios los cuide pic.twitter.com/FPS9PyvF4Q — solo uno más (@jorgesafe1972) March 10, 2020

Aunque hay semanas de calma, luego la violencia vuelve a revivir, como las que siguieron tras el asesinato de José Rodrigo Aréchiga Gamboa, alias el Chino Ántrax, exjefe de sicarios de los Ántrax, brazo armado del Cártel de Sinaloa, quien habría sido mandado a matar por órdenes de los Chapitos, a mediados de mayo de este año.

El Ántrax también era uno de los hombres cercanos del Mayo Zambada, aunque en ese caso, la hipótesis es que habría sido enviado por el gobierno de Estados Unidos para que pudieran dar con el Mayo, pero fue descubierto por los hijos del Chapo y por eso lo habrían mandado a ejecutar, hecho que contradice por completo la premisa de la ruptura entre ambos mandos, pues de ser cierto, los beneficiados por una captura de Zambada serían los Chapitos.

