Héctor Sandarti pide respeto y cariño para todos sus ex compañeros de Un Nuevo Día

El guatemalteco asegura que ninguno de sus ex compañeros estuvo involucrado en su inesperado salida de Telemundo

Héctor Sandarti realizó un Live a través de Facebook e Instagram en el que abordó muchos temas importantes sobre su futuro después de su inesperada salida de Un Nuevo Día, el programa matutino de Telemundo.

Pero el guatemalteco no solo llegó con buenas y nuevas noticias para sus seguidores, sino que además abordó todo lo malo que ha suscitado su despido, sobre todo en relación a sus ex compañeros de trabajo. Chiquibaby y Adamari López han sido atacadas a través de Instagram, algunos han llegado a pedir, incluso, la salida de la mexicana para que regrese Sandartir.

Así también se han podido leer otros comentarios que aseguran dejarán de ver Un Nuevo Día y se pasarán a la competencia, es decir Despierta América de Univision. Este comentario es una “amenaza” lanzada con la esperanza de que Sandarti regrese al matinal de Telemundo.

El conductor y comediante expuso que no le gustaba ver cómo seguidores de su trabajo están enviándoles comentarios negativos a sus antiguos compañeros de Un Nuevo Día, sobre todo porque él los quiere mucho. También recalcó que ellos no tuvieron nada que ver con su despido.

“Mis compañeros de Un Nuevo Día no tienen nada que ver con mi salida. No me gusta que alguien que pueda ser un seguidor mío y le gusta mi trabajo pueda tener una actitud negativa con respecto a mis compañeros, ellos al igual que un servidor estuvieron muy tristes con mi salida. Así que por favor respétenmelos mucho, y quiéranmenlos porque yo de verdad los quiero. Así que ahí les encargo que me los traten bien”.

El conductor incluso recuerda con mucho cariño la despedida que se realizó en casa de Rashel Díaz, y sobre esta contó:

“Todos mis compañeros de Un Nuevo Día armaron esa maravillosa despedida. Fue un día tan especial, tan bonito. Ellos me decían que nunca habían tenido una despedida con ese nivel de amor y compenetración. Formamos un equipo de trabajo tan especial que me queda claro que eso ningún tipo de separación lo puede destruir. En serio le agradezco a Rashel que puso su casa. Le agradezco a todos mis compañeros que se esmeraron… Hubo un momento especial en el que nos juntamos para hacer oraciones por todos nosotros”, narró Sandarti.

“Yo me llevo a cada uno de ellos en mi corazón. A cada uno de los que trabajaron conmigo en Un Nuevo Día. Al día de hoy sigo recibiendo muchos mensajes de varios de mis compañeros”, señaló Héctor.