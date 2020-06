Miles acuden a la mayor protesta tras la muerte de George Floyd en Washington

WASHINGTON – Al grito de “Black Lives Matter” (Las vidas negras importan), miles de personas hicieron este sábado retumbar la capital de Estados Unidos con la mayor protesta por la justicia racial desde el asesinato el 25 de mayo del afroamericano George Floyd, que fue asfixiado por un policía blanco.

Las protestas comenzaron a mediodía y se desparramaron por toda la ciudad: unas dos mil personas se concentraron alrededor del Congreso y otras mil lo hicieron en el Monumento a Lincoln para, luego, como si fueran ríos confluir en la Casa Blanca.

Allí, un enorme mar de gente entonó cánticos durante horas para pedir cambios estructurales que acaben con la violencia contra los afroamericanos, que en Estados Unidos tienen tres veces más probabilidades de morir a manos de la policía que los blancos, según datos del grupo Mapping Police Violence.

Massive protests take place across the U.S. to demand justice for George Floyd: https://t.co/3helrDwhEc@GarrettHaake reports from Washington, DC. pic.twitter.com/94rCOzih5x

— NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) June 6, 2020