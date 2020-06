Policías de Buffalo renuncian al Equipo de Respuesta a Emergencias luego de que dos agentes fueron suspendidos por violencia policial

Todo el Equipo de Respuesta a Emergencias (ERT) del Departamento de Policía de Buffalo en el estado de Nueva York renunció a formar parte de ese equipo especial, después de que el departamento suspendió a dos agentes sin paga cuando mientras se investiga un suceso de probable abuso policial que fue filmado en un video que mostraba a los agentes empujando a un manifestante de 75 años, que cayó y quedó sangrando en el suelo.

John Evans, presidente de la Asociación de Beneficencia de la Policía de Buffalo, anunció la renuncia del equipo de 57 miembros en una conferencia de prensa el viernes, reporta The Hill.

“Cincuenta y siete renunciaron con disgusto debido al tratamiento de dos de sus miembros, que simplemente estaban ejecutando órdenes”, dijo Evans a una afiliada local de NBC.

El video, que contiene imágenes que pueden lastimar la sensibilidad, fue grabado por un periodista de WBFO, y en él puede verse a un anciano acercándose lentamente a un grupo de policías hasta que uno de ellos le dice que se mueva y luego lo empuja al suelo.

Se puede escuchar a una persona gritar “¡Está sangrando por la oreja!” y llamando a médicos. Se ve al hombre acostado de espaldas con la sangre goteando de su cabeza.

Tanto el alcalde de Buffalo como el gobernador de Nueva York exigieron un investigación del suceso.

El alcalde de Buffalo dijo en declaraciones a CNN que la renuncia de todos los policías al ERT fue organizada por un sindicato:

Buffalo @MayorByronBrown says 57 cops asking off a special detail – following the suspension of two fellow officers who injured a 75-year-old protester – was orchestrated by the union.

"The Buffalo police union is on the wrong side of history, they are wrong in this situation." pic.twitter.com/WRhRkfeCnB

— Cuomo Prime Time (@CuomoPrimeTime) June 6, 2020