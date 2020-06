Policía que posó con su macana sobre manchas de sangre durante protestas fue despedido

El oficial de la Policía de Long Beach que publicó en sus redes sociales fotos inapropiadas durante la violenta jornada del domingo en esa ciudad fue despedido el viernes.

Una de las imágenes muestra manchas de sangre y una macana. En otra se le ve en el interior de un vehículo haciendo señas junto a otros dos agentes.

El oficial fue identificado como Jacob Delgado, de 26 años de edad, por el sitio BuzzFeed, que logró capturar las fotos antes de que fueran eliminadas de Instagram.

The Long Beach Police Department in California is launching an investigation into a cop who posted a photo of blood and his baton during a protest on Instagram https://t.co/EoQxSvitMc

— BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) June 4, 2020