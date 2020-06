Tres películas para ver una vez en la vida

Y en mis maratones de películas los fines de semana, descubrí un aplicación en español de cine latinoamericano que me tiene “enganchada”. Yo manejo perfectamente el inglés y no acostumbraba a ver películas en español, sin embargo ahora me doy cuenta que no hay nada como ver una buena película en tu primer idioma, donde no tienes que poner atención excesiva para asegurar que no te pierdes ningún diálogo porque no paraste bien la oreja y el idioma te traicionó.

Quiero recomendarte tres películas que me tuvieron sin parpadear. La primera se llama “Dos más dos”. Para que sepas de qué se trata, imagínate que tu mejor amiga te proponga acostarse con tu esposo y que tú te acuestes con el de ella, y no por separado sino que todos en la misma habitación. La misma cara que pusiste leyendo esto, la puse yo con esta comedia, que más allá del intercambio de parejas deja un significativo mensaje sobre las relaciones, la fidelidad y el amor.

Otra película que me encantó y toda mujer debe ver es “Corazón de león”. Te pregunto, ¿te podrías enamorar de un hombre enano? Y no me refiero que sea bajo de estatura sino que literalmente tenga enanismo y su altura no pasa de tus pechos. De seguro tu respuesta es negativa, pero esta película te hará pensar cómo en la vida por temor “al qué dirán” nos perdemos experiencias maravillosas. Te aseguro que después de verla cambiarás de pensar sobre tus prejuicios sociales.

Por último te recomiendo “Ma Ma” con Penélope Cruz, quien con su actuación te pondrá los pelos de punta. Ella es diagnosticada con cáncer de mama, y confieso que esta película me hizo llorar porque recordé los momentos que pasé cuando tuve que enfrentar este mismo cáncer. Este drama sacudirá tus emociones y sin duda te hará valorar más tu vida.

Espero que es estos momentos de incertidumbre que estamos viviendo, estas películas de FlixLatino te ayuden a distraerte y relajarte junto a tu familia.