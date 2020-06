Trump vs. Biden y unas elecciones extraordinarias: con coronavirus, protestas y récord de desempleo

Biden vs. Trump.

Ya es oficial: el exvicepresidente Joe Biden ganó la nominación del Partido Demócrata para enfrentarse al republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre.

Biden anunció en Twitter que había conseguido los 1,991 delegados necesarios para convertirse en el candidato demócrata a la presidencia y aseguró que pelearía “para ganar la batalla por el alma de nuestra nación”.

Folks, tonight we secured the 1,991 delegates needed to win the Democratic nomination. I'm going to spend every day fighting to earn your vote so that, together, we can win the battle for the soul of this nation. https://t.co/sl3wFGabpg

— Joe Biden (@JoeBiden) June 6, 2020