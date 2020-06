Adamari López visita al veterinario junto con Alaïa para darle una importante enseñanza

Un par de semanas atrás, Adamari López anunciaba la feliz llegada de un nuevo miembro a la familia: la mascota que su pequeña Alaïa tanto deseaba.

Pero esta vez, la famosa conductora decidió darle una gran enseñanza a su pequeña respecto a los cuidados que necesita su perrita de tan solo dos meses y medio.

La doctora comenzó afirmando que le alegraba que hayan adoptado a su mascota ya que “todo niño debe crecer con un animalito”. Agregando después que lo más importante es cuidar no lastimarla nunca por error y vigilar que no ingiera cosas que no debe.

Recalcando en todo momento que deberá cuidarse de ella como de un bebé recién nacido, la veterinaria instruía a la pequeña Alaïa mientras esta la escuchaba con mucha atención.

Al final del video, Adamari exhortó a todos los que la vieran a que tengan un seguimiento con un veterinario siempre que quieran adoptar a una mascota ya que se trata también de una vida y hay que cuidarla como tal.