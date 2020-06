Alertan por formación de tornados por tormenta tropical Cristóbal en Florida

La tormenta tropical Cristóbal, que tocará tierra este domingo por la noche en la costa sur de los Estados Unidos, impacta ya con fuertes vientos la región del delta del río Mississippi, en Louisiana, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) y prevén que cause nuevos tornados, luego del que se formó en Florida.

“La tormenta tropical brindó una cizalladura de nivel bajo y eso ha permitido la formación de tornados en el centro de Florida”, aseguró Scott Kelly, un meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Melbourne, Florida, quien alertó que la amenaza de tornados continuaría, informó Telemundo.

One significant hazard with #Cristobal is flash flooding. The @NWSWPC is highlighting a large area of concern from SE Louisiana/S Mississippi northward through Arkansas and beyond. Follow local products at https://t.co/SiZo8ohZMN for more on this flooding rainfall potential. pic.twitter.com/JBGmKOADdU

El Centro Nacional de Huracanes comunicó que se esperaba que la tormenta ganara fuerza despacio hasta que toque tierra el este domingo por la noche en la costa estadounidense luego de provocar mal clima en México y Centroamérica donde cobró varias vidas.

Por su parte, el presidente Donald Trump anunció que aprobará y firmará este domingo una declaración de emergencia para el estado de Louisiana.

At the request of @SenJohnKennedy & @SenBillCassidy of the Great State of Louisiana, I will be approving & signing today an EMERGENCY DECLARATION which will help with all aspects of the big storm that is currently hitting your shores. FEMA is already there. God Bless You!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2020