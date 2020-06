Bill de Blasio levanta toque de queda en Nueva York

El alcalde Bill de Blasio anunció este domingo que se levanta el toque de queda impuesto por las protestas violentas del fin de semana pasado.

La decisión se tomó tras la tranquilidad en la masiva manifestación en la Gran Manzana de este sábado por la muerte de George Floyd.

“Ciudad de Nueva York: estamos levantando el toque de queda, con efecto inmediato”, tuiteó en su cuenta oficial de Twitter. “Ayer y anoche vimos lo mejor de nuestra ciudad. Mañana damos el primer gran paso para reabrir (la ciudad). Manténganse a salvo. Sigan cuidándose el uno al otro”.

New York City: We are lifting the curfew, effective immediately. Yesterday and last night we saw the very best of our city.

Tomorrow we take the first big step to restart. Keep staying safe. Keep looking out for each other.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) June 7, 2020