Concejo de Minneapolis vota a favor de desmantelar el Departamento de Policía

El concejo de Minneapolis votó este domingo a favor de desmantelar el Departamento de Policía de esa ciudad como consecuencia de la muerte de George Floyd a manos de un grupo de agentes.

“Estamos aquí porque te escuchamos. Hoy estamos aquí porque George Floyd fue asesinado por la policía de Minneapolis. Estamos aquí porque aquí, en Minneapolis y en ciudades de los Estados Unidos, está claro que nuestro sistema actual de vigilancia y seguridad pública no mantiene seguras a nuestras comunidades”, dijo el domingo la presidenta del Concejo, Lisa Bender. “Nuestros esfuerzos de reforma han fallado. Punto”.

Nueve concejales votaron a favor del proceso de desmantelamiento, una mayoría que evita el veto del alcalde. La decisión se suma a la cancelación de contratos con la Policía por parte de la Universidad de Minnesota, las escuelas públicas de Minneapolis, y el Departamento de Parques de esa ciudad.

Yes. We are going to dismantle the Minneapolis Police Department and replace it with a transformative new model of public safety. https://t.co/FCfjoPy64k

— Lisa Bender (@lisabendermpls) June 4, 2020