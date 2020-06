Conor McGregor disfruta su retiro mientras pasea en las costas de Irlanda

Conor McGregror sorprendió al mundo al anunciar su retiro. Aún no se sabe si este será el definitivo, pero el irlandés ya está disfrutando sus primeros días como peleador jubilado.

“The Notorious” fue captado paseando en moto de agua en las costas de su natal Irlanda este lunes; se le puede ver feliz cerca de Dun Laoghaire, un pequeño pueblo costero.

El ex peleador fue fotografiado cruzando las olas en una poderosa moto de agua amarilla, rodeado de una barcos de lujo.

Muchas personas no están seguras de la seriedad del último retiro de McGregor, dado que ya se ha alejado del deporte dos veces antes.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020