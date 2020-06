De película: Futbolista ghanés vivió 72 días en un aeropuerto debido a la pandemia de coronavirus

Su historia ha sido comparada con la del personaje de Tom Hanks en "La Terminal"

El futbolista ghanés Randy Juan Muller reencarnó la película “La Terminal” luego de estar varado en el aeropuerto de Bombay, India durante 72 días.

El joven de 23 años vivió en la Terminal 2 desde el 21 de marzo hasta el 3 de junio, pues su vuelo se canceló debido a la pandemia de coronavirus.

El futbolista fue llevado a un hotel después de que su historia se hizo popular en redes sociales.

A 23-year-old footballer from Ghana, Randy Juan Muller, had made Mumbai international airport his home for 72 days.#COVID19 #CoronaVirusUpdateshttps://t.co/uXLSY4p3Rg — Mumbai Mirror (@MumbaiMirror) June 6, 2020

Muller llegó a la India en noviembre para jugar en el ORPC Sports Club en Kerala. El ghanés intentó regresar a su país antes de que las autoridades en la India declararan la cuarentena, sin embargo, su vuelo fue cancelado y quedó atrapado en el aeropuerto.

“Después de que se anunció el cierre en la India, planeé regresar a casa e incluso compré un boleto de avión para el 30 de marzo de Mumbai a Ghana a través de Kenia. Pero antes de que pudiera regresar, el gobierno canceló todos los vuelos internacionales y me quedé atrapado aquí”, dijo al Mumbai Mirror.

El joven explicó cómo era la vida diaria dentro de una terminal del aeropuerto durante una pandemia.

“Me inspiré en Tom Hanks e ignoré todo lo demás, me levantaba temprano, me daba una ducha y caminaba por el jardín. El personal de seguridad privada y el servicio de limpieza me dieron samosas (empanadas). Los muchachos de la CISF (Fuerza de Seguridad Industrial Central) me dieron algo de dinero para comprar comida.”

“Me estaba quedando sin dinero rápidamente, ya que todo es caro en el aeropuerto. Así que intenté ahorrar dinero. Todos los días era la misma rutina, y miraba los cielos y los aviones de rescate, esperando que algún día yo también volara”.

Los pasajeros en vuelos de rescate le dieron comida, dinero e incluso libros al futbolista que también jugó en Abu Dhabi. Incluso afirmó que una persona le dio un libro titulado “Sé tu propio terapeuta” que lo ayudó a evitar la depresión.

Randy Juan Muller pasaba la mayor parte del tiempo platicando con su familia por teléfono. Eventualmente, Muller tuiteó por ayuda y sus oraciones fueron respondidas.