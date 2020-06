Documentos legales dicen que Lupillo se separa de Mayeli por infidelidad y ésta última explota

View this post on Instagram

Ante la corte de California @lupilloriveraofficial confirma haber recibido una oferta monetaria empezando en $300 mil dólares hasta 1.2 millones para no seguir con el divorcio y seguir usando sus redes sociales para vender su producto. Además en su declaración asegura que @mayelialonsooficial posee varias cuentas falsas en instagram y facebook para que la defiendan de los malos comentarios…