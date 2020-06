Joven hispano muere en manos de la CHP tras una persecución en Oakland

La comunidad de Oakland clama por justicia luego de que el joven Eric Salgado, de 23 años, fuera asesinado a balazos por la Policía de Caminos de California (CHP) luego de una persecución en la que el joven conducía un Dodge Charger.

Según informaciones, la Policía perseguía al joven bajo la sospecha de que el auto que conducía Salgado era uno de los 72 carros robados durante el saqueo de un concesionario Dodge en San Leandro.

El Departamento de Policía de Oakland afirmó que los agentes de CHP estaban realizando una investigación criminal en la cuadra 9600 de Cherry Street cuando se dieron los hechos en lo que resulto muerto el joven.

Las autoridades afirman que la Policía, la Fiscalía y el CHP están realizando investigaciones de los hechos.

