La Ciudad de Nueva York abrió tras pandemia del COVID-19 pero advierten no bajar la guardia

Este lunes, luego de 100 días de luchar contra el COVID-19, y una pausa de casi tres meses en la Gran Manzana, finalmente llegó el día esperado. La Ciudad inició su proceso de reapertura, y tras entrar en la fase 1, más de 400,000 trabajadores, mayormente de la industria de construcción, de fábricas y algunas tiendas minoristas, regresaron a sus labores.

El alcalde Bill de Blasio se mostró muy optimista con la apertura de la ciudad de Nueva York y aseguró que es un triunfo de todos los neoyorquinos que siguieron las normas de cuarentena, distanciamiento social y uso de tapabocas, que contribuyó a frenar la propagación del virus.

Las muertes en el estado en el último día disminuyeron a 35, lo que elevó el total de fatalidades a 30,502, incluyendo los casos de presuntos decesos por COVID-19; 17,169 de las muertes confirmadas se han registrado en los cinco condados, 67 nuevas hospitalizaciones tuvo la ciudad en las últimas 24 horas y 326 pacientes se encuentran en UCIs. Los contagios ya llegan a los 378,799 casos, de los cuales 204,253 son de la Gran Manzana.

“Hoy es un día muy hermoso, pero también es un hermoso día para esta ciudad. Este es un día poderoso: el día 100 de la crisis del coronavirus y es el día en que comenzamos a liberarnos de esta enfermedad, el día en que avanzamos”, comentó De Blasio, recordando que la ciudad fue el epicentro de la crisis y haciendo un llamado a no bajar la guardia.

“No podemos olvidar las lecciones que hemos aprendido. Llegamos tan lejos por el trabajo duro y la disciplina. Tenemos que apegarnos a eso para poder pasar a la siguiente fase y la siguiente fase y la siguiente fase. Entonces, todos vamos a seguir haciendo ese distanciamiento social, lavándonos las manos, usando el gel desinfectante para manos y las mascarillas faciales”, destacó el Alcalde, durante su conferencia de prensa desde el Brooklyn Navy Yard.

El mexicano José Solorio, quien regresó a trabajar en una obra en Long Island City, junto a más de 50 trabajadores de construcción, se mostró emocionado, pero pidió a los gobiernos municipal y estatal promover un plan de ayudas para aquellos que como él, dejaron de recibir sueldos por más de 10 semanas.

“Esto es bueno que arranque otra vez, pero venimos ya muy endeudados y si no nos ayudan con dinero real, o perdones de rentas, de nada sirve que usemos máscaras y nos lavemos las manos si vamos a andar medio locos con tanta deuda encima”, dijo el constructor.

Y asegurando que Nueva York empezará a ver más luz al final de túnel en este “próximo capítulo” de lucha contra el COVID-19, el burgomaestre anunció la implementación de varias medidas, entre ellas la activación de

20 nuevas millas de líneas exclusivas de autobuses, que beneficiarán a 750,000 pasajeros con mayor servicio de transporte.

“Van a poder ir más rápido a trabajar y tener más servicio significa menos aglomeraciones y más salud”, dijo De Blasio, quien de paso manifestó que también habrá un incremento en el servicio del ferry de Staten Island, que en las horas pico ahora pasará cada 20 minutos.

El líder de la Gran Manzana agregó que durante esta nueva fase, los neoyorquinos podrán tener mascarillas gratis en los sitios de transporte, gel antibacterial en buses y estaciones, al igual que un nuevo programa donde 800 agentes de seguridad educarán a los neoyorquinos sobre normas básicas en buses y trenes para mantenerse sanos.

“Todavía falta mucho por hacer, pero vamos a movernos en la dirección correcta“, aseguró el demócrata, al tiempo que pidió a los negocios que abrieron labores este lunes que asuman con responsabilidad los compromisos de mantener a los empleados con distanciamiento social y uso de mascarillas. Para ello, la Ciudad abrió la línea 1 (888) 727-4692, donde los pequeños negocios pueden solicitar provisiones de tapabocas y gel antibacterial. Hay 2 millones de tapabocas disponibles.

De Blasio, quien agregó que las protestas contra la brutalidad policial del último día se han registrado de manera pacífica,y sin desmanes como los ocurridos el lunes de la semana pasada, defendió el llamado de los manifestantes por reformas más prontas.

“Cualquiera que diga que quiere ver que la disciplina policial se mueva más rápido, tiene razón. Cualquiera que quiera decirque necesitamos medidas de Albany, tienen razón. Y creo que va a suceder en el próximo día o dos. Tenemos trabajo que hacer, no hay duda, y le dije a mi equipo que haremos ese trabajo”, dijo De Blasio. “Durante un año y medio lo haremos con una energía increíble porque tenemos más que hacer en esta ciudad”.

El alcalde finalizó haciendo un llamado a los neoyorquinos a hacerse las pruebas, y dijo que hay 35,000 disponibles cada día.

“Si eres positivo, los rastreadores te contactarán y nos aseguraremos de que tengan apoyo para que podamos pasar más rápido a las fases dos y 3. Llegamos aquí juntos, entonces asegurémonos de seguir juntos en esto”, dijo el Alcalde.

El gobernador Andrew Cuomo también dio la bienvenida al que llamó “el día esperado”, pero advirtió que todavía no se puede cantar victoria y que todo el futuro de la Gran Manzana depende del comportamiento de sus residentes, como ha ocurrido hasta ahora.

“Todavía no hemos salido del peligro, pero ciertamente estamos ya al otro lado”, dijo Cuomo. “Cuando el resto del país sigue aumentando en casos, nosotros seguimos bajando de manera dramática la propagación… gracias a la disciplina de la gente (…) díganme que hacen hoy y les diré como estarán los números mañana”, dijo el mandatario estatal, quien también insistió en la importancia de que la gente se haga la prueba.

Cuomo mencionó que aunque el porcentaje de nuevos contagios está en apenas el 2% en la ciudad y menos de esa cifra en el resto de localidades del estado, centrarán sus acciones en vecindarios que siguen concentrando el mayor número de casos.

Vecindarios como Bathgate, Bronx Park, Jerome Park, Morrisania, Pelham Gardens, Highbridge, en El Bronx, Flatbush, Brownsville y Williamsburg, en Brooklyn, y Queens Village, en Queens, de amplia presencia de comunidades negras y latinas y de bajos recursos, siguen teniendo contagios entre el 38% y el 51%.

Cuomo, quien viajó en el tren 7, también pidió a los neoyorquinos que usen el transporte masivo manteniendo normas de protección y dijo que tanto trenes como autobuses están más limpios y desinfectados que nunca, peor que cada quien tiene que seguir haciendo su parte para evitar que los números de contagios suban.

“Lanzamos la campaña It’s Up to Us (depende de nosotros)”, dijo el político, refiriéndose al llamado para que todos los neoyorquinos sigan con normas básicas como uso de máscaras, distanciamiento social y uso de gel antibacterial.

Cuomo también se refirió a las manifestaciones contra el abuso policial y urgió a la Legislatura para que apruebe un paquete de medidas que busca que los récord de los policías sean públicos, que se ponga fin a las técnicas de estrangulamiento en arrestos y que las investigaciones de policías asesinos sean manejadas por la Fiscalía, de manera independiente.

“Ya es hora de que haya reformas al sistema criminal y a la policía. Ha pasado 20, 30, 40 veces (casos de muertes). Cuántas veces más tienen que ver antes de actuar”, dijo el mandatario, advirtiendo que cuando den luz verde a las reformas, él las firmará de inmediato. “Espero que esta semana sea productiva y que Nueva York sea modelo para otros estados”.

