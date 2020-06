Horóscopo de El Niño Prodigio 9 de junio de 2020

Estas son las predicciones de El Niño Prodigio para los 12 signos del Zodiaco

03/21 – 04/19

No dejarás que los comentarios negativos por parte de tus rivales te afecten de más y te harás el de los oídos sordos para estar más tranquilo. En todo caso, será muy importante que fortalezcas tu autoestima y tus convicciones para defenderte con altura.

04/20 – 05/20

Hoy recibirás un fuerte llamado de atención porque has estado concentrándote en cosas que no tienen sentido y olvidándote de los aspectos más importantes de tu vida. Necesitas volver a poner los pies sobre la tierra. Que no se te olvide de dónde vienes.

05/21 – 06/20

Hoy te sentirás muy aburrido de lo cotidiano y eso hará que tu ánimo decaiga. Tendrás que hacer algo diferente que pueda distraerte para que te enfoques nuevamente y tengas fuerzas para seguir con tus asuntos y responsabilidades diarias.

6/21 – 7/20

Si tienes pareja, hoy tendrás que lidiar con un encuentro al que no quieres asistir, pero al que te tocará ir por compromiso. Trata de poner tu mejor cara. Si, por el contrario, te encuentras soltero, entonces tendrás la libertad para escoger qué planes hacer el día de hoy.

07/21 – 08/21

Habrá muchas personas que acudirán a ti buscando una voz de aliento porque la situación actual está afectando a muchos y, a pesar de todo, tú puedes decir que en varios aspectos de tu vida te sientes afortunado. Proyecta esa tranquilidad que hay en ti, en los demás.

08/22 – 09/22

Hoy aprenderás a que no debes juzgar de más a las personas, sin antes conocer a fondo cuáles son las razones que lo llevaron a actuar o a hablar de tal modo. Recuerda que hay personas que son muy frágiles y pueden sentirte mal por tu forma de proceder.

09/23 – 10/22

Hoy meditarás mucho sobre la forma en que has estado manejando tu dinero últimamente y antes de que avances más en los problemas, tomarás una decisión drástica que más adelante te ayudará a encontrar el equilibrio que necesitas.

10/23 – 11/22

Hoy te despertarás de ese letargo en el que te encuentras porque alguien muy cercano te hará caer en cuenta de todo el tiempo que estás desperdiciando. Será un gran momento para hacer cambios importantes en tu vida y dejar de lado todas las postergaciones.

11/23 – 12/20

Entenderás que todo lo que estás viviendo te ha sucedido por un propósito especial y que todo hace parte de las lecciones con las que tendrás que lidiar en tu vida. No permitas que te superen las situaciones que debas atravesar, porque le hallarás solución a todo.

12/21 – 01/19

Hoy estarás muy observador y podrás ver a través de los ojos de las personas que te rodean. Esa habilidad te llevará a descubrir algo interesante sobre uno de tus amigos. Conocerás sus secretos y te hará feliz saber que alguien te deposita su confianza.

01/20 – 02/18

Crecerás a pasos agigantados en tu profesión y tendrás muchos avances, aunque no te des cuenta. Estarás más entusiasmado que de costumbre y eso será debido a ese pequeño proyecto que te han delegado. Agradécelo y pon lo mejor de ti.

02/19 – 03/20

Si no tienes empleo, alguien de tu entorno te propondrá uno en el que deberás estar muy atento casi todo el día. Piensa si te conviene, porque te llegarán otras oportunidades y puedes quedarte sin ellas. Escoge lo que sea mejor para ti.

