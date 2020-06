Paulo Dybala aún no se siente al 100 por ciento después de tener COVID-19

Pese a todo, el argentino está emocionado por el regreso de la Serie A

Paulo Dybala, jugador de la Juventus, admitió que aún no se siente al 100 por ciento después de dar positivo por coronavirus cuatro veces.

El delantero de la Juventus reveló por primera vez que había contraído Covid-19 el 21 de marzo.

Él y su novia Oriana Sabatini se aislaron juntos, pero no pudo librarse del virus durante unas seis semanas.

“Tenía coronavirus pero ahora me siento mucho mejor. No estoy al 100 por ciento, pero estoy bastante bien. Hemos vuelto al entrenamiento y el fútbol está regresando. Pronto haremos lo que más amamos”, dijo el argentino, según The Sun.

La temporada de la Juventus se reanudará el viernes con el partido de vuelta de la semifinal de la Coppa Italia contra el AC Milan. Dybala y su equipo volverán a la acción en la Serie A el 22 de junio.

“Espero que podamos divertirnos y entretenernos. Creo que será útil porque tendremos muchos juegos consecutivos, y todos tendrán la oportunidad de ver un juego diferente cada día. Será hermoso”.

