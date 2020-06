Qué podemos aprender de la pandemia de coronavirus según Bill Gates

Bill Gates, CEO de Microsoft, dijo en 2015 durante una conferencia TED en Vancouver que su mayor preocupación era la de enfrentar una gran epidemia. El video ha sido visto más de 64 millones de ocasiones. El multimillonario no se equivocó y 5 años después, durante la pandemia del coronavirus, Gates solo espera que la emergencia sanitaria pueda unir al mundo como lo fue la al terminal la Segunda Guerra Mundial donde los países se unieron para crear nuevas instituciones y evitar caer en un nuevo conflicto mundial.

“No hemos lanzado un arma nuclear como parte de un conflicto pero lo estamos haciendo al unirnos a través de una gran variedad de instituciones, incluyendo la Organización Mundial de la Salud (OMS), así se lo dijo en abril a Ezra Klein de Vox durante una conversación para el podcast del periodista. La pandemia de la COVID-19 es un evento trágico. “Lo que salga bien no compensará de ninguna manera los problemas que está causando alrededor del mundo”, dijo el filántropo.

La enfermedad de la COVID-19 tuvo un crecimiento exponencial en muchos países de Europa que originó que el número de víctimas fuera mayor a lo esperado. Gates enfatizó que los países están aprendiendo a hacer pruebas de la COVID-19 como una forma de utilizar información y tomar decisiones en base a datos.

“Muchos países se dedicaron a hacer pruebas en el momento justo. Es el caso de lugares como Taiwán o Corea del Sur que reaccionaron inmediatamente pues habían sido golpeados hace algunos años por enfermedades como la MERS o SARS y contaban con la experiencia de lo que significa tener entre su población una nueva pandemia”.

Gates cree que muchos de los países que han contenido la epidemia de coronavirus establecieron un método claro que indicó paso a paso los procedimientos a seguir por sus sistemas de salud, que identificaron y consiguieron los suministros necesarios para enfrentar la emergencia, algo que según Gates, Estados Unidos no reaccionó de una manera razonable.

Sin embargo, aún existe una preocupación sobre la COVID-19 “ya que no conocemos lo que sucederá en los países en desarrollo donde vive la mayoría de la población del mundo donde se estima que el mayor porcentaje de las muertes se registrará”.

“Es más difícil para esos países aislarse socialmente, su habitantes necesitan obtener comida para sobrevivir. No existe esta capacidad de hacer lo que hemos hecho en los países ricos”, dijo Gates.

Durante la entrevista, Gates recordó que la ciencia ha formado una parte importante en la lucha contra las pandemias y mencionó que gracias a la asignación de fondos del Congreso de Estados Unidos, el país ha sido el más generoso en la financiación de medicamentos destinados para el VIH en todo el mundo. Tan solo en 2018 las donaciones sumaron $5,800 millones de dólares de acuerdo a datos de la UNAIDS y la Kaiser Family Foundation.

Después que el presidente Donald Trump anunció la detención de la financiación a la OMS, el fundador de Microsoft criticó la acción diciendo que la “idea era tan peligrosa como suena”.

El multimillonario afirmó que el trabajo de la OMS estaba frenando la propagación de la COVID-19 y si el trabajo se detenía, ninguna otra organización podría reemplazarlos, escribió en su cuenta de Twitter.

Gates advirtió en marzo los efectos de las medidas de distanciamiento social haciendo un llamado al gobierno de los Estados Unidos para implementar cierres en todo el país, argumentando que la estrategia aplicada por cada uno de los estados no funcionaria de manera eficaz.

El multimillonario predijo que el número de casos de COVID-19 alcanzaría su punto máximo a finales del mes de abril, aunque afirmó en una entrevista para la PBS que los estadounidenses estarán a salvo de la pandemia hasta el otoño del 2021.

“Ante la pandemia no veo un cambio en el Congreso estadounidense que no solamente debe ser humanitario, se trata de relaciones estratégicas y de asegurarse de que la enfermedad no regrese. Creo que al final Estados Unidos se mostrará ante el mundo como una potencia fuerte, sin embargo, creo que no lo ha hecho hasta la fecha”, dijo Gates a Vox.

Bill Gates confía en que la esperanza y cooperación global sean las nuevas armas para enfrentar al nuevo virus. “Desde la Segunda Guerra Mundial hemos construido la capacidad humana de tomar las mejores decisiones y de incorporar a todas las instituciones para generar crecimiento económico e innovación, espero que esto siga siendo así”.

