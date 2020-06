Tragedia hípica: mueren 10 caballos en horrible accidente de tránsito en ruta a Nueva York

Diez caballos de carreras murieron la madrugada del domingo cuando el camión que los transportaba se estrelló en una autopista de Nueva Jersey, mientras milagrosamente el conductor y su pasajero sobrevivieron.

El dramático accidente ocurrió alrededor de las 3 a.m. en los carriles sentido norte de la autopista en East Windsor, según NJ.com, citando a la policía estatal.

Por razones aún no determinadas, el conductor del camión que tiraba del remolque de caballos se estrelló contra un divisor de concreto.

Los animales estaban siendo entrenados por el famoso preparador Christophe Clement y se dirigían a su establo de Nueva York cuando murieron, según su cuenta de Twitter.

“Esta mañana supimos (…) que una furgoneta que transportaba caballos a nuestro establo en Nueva York se incendió. Entendemos que ambos conductores fueron ingresados ​​en el hospital, y que todos los caballos han muerto. Todos estamos devastados por las noticias y con el corazón roto: estamos tratando de comprender lo que sucedió”.

Clement es un entrenador de gran prestigio que ganó el Belmont Stakes 2014 con el caballo Tonalist.

Ha acumulado más de $127 millones de dólares en premios en más de 25 años como entrenador, según su portal web.

This morning we learned from Sallee that a van carrying horses to our barn in NY caught on fire. We understand both drivers were admitted to hospital, and that all horses have passed. We are all devastated by the news and heartbroken – we are working to understand what happened.

— Christophe Clement Racing (@clementstable) June 7, 2020