5 cosas que debes preguntarte antes de elegir un auto a diésel o gasolina

Los autos diésel suelen ser más caros que los autos a gasolina, sin contar los elevados costos de reparación y mantenimiento

Elegir un auto nuevo no es nada sencillo, hay que evaluar diversos factores para poder tomar una decisión. Una de las dudas más frecuentes al comenzar el proceso es saber qué tipo de auto debemos elegir, pues es común escuchar la típica frase “los autos diésel gastan menos”, sin embargo, aquí te diremos qué preguntas te ayudarán a saber si debes elegir un vehículo diésel o gasolina.

1. ¿Cuál va a ser el uso del auto?

Si el uso del coche va a ser principalmente en carreteras, autopistas y viajes largos, el diésel es una buena opción, ya que su consumo de combustible es especialmente contenido en estas circunstancias.

Si el uso del coche va a ser fundamentalmente urbano, un motor de gasolina es una opción mucho más recomendable. Los trayectos urbanos son por definición más cortos, con abundantes arranques y paradas. Si no se llega a alcanzar la temperatura óptima de servicio, el motor diésel sufre y se acorta en exceso la vida de sus sistemas de control de emisiones, además de obstruir de forma prematura los filtros de partículas.

2. ¿Cuántos kilómetros piensas recorrer anualmente?

La cifra promedio que un auto recorre a lo largo de un año es de 12.000 km aproximadamente. Un motor diésel sería buena opción si consideras que vas a recorrer más de 25.000 km al año aproximadamente.

3. ¿Cuándo piensas cambiar de coche?

Si tienes pensado cambiar pronto de auto debes considerar sacar el mayor provecho por al menos más de 5 años, no tiene sentido el mayor desembolso económico de un coche diésel, que no vas a llegar a amortizar.

El valor de reventa de un coche diésel es ligeramente superior al de un coche de gasolina. De acuerdo con el portal Diariomotor, este efecto es más acusado en coches de corta edad, se diluye a partir de la década de edad.

4. ¿Dónde vives?

Considera conocer si en tu ciudad se han desarrollado planes medioambientales en cuyo punto de mira están los coches con motor diésel por su necesariamente superior nivel de emisiones contaminantes.

En ciudades como Barcelona los autos a diésel tienen la circulación vetada en horario laboral. Cabe señalar que la tendencia futura apunta hacia los autos híbridos o eléctricos.

5. ¿Conduces rápidamente?

Por último y no menos importantes, debes saber que si tu estilo de conducción es agresivo, te gusta pisar el acelerador a fondo y sentir la adrenalina de la velocidad, consumirás más combustible con un gasolina que con un diésel. Pero su el consumo no es tu preocupación No. 1, quizá el auto diésel no te interese.

**********

